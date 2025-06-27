Fenerbahçe Medicana, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



2015-2016 sezonunda Texas Univ. ile profesyonel kariyerine başlayan Yaasmeen; United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo formalarını terletti.



2021/2022 Kore V-Ligi'nin 'En İyi Servis Atan Oyuncu' ödülünün sahibi olan Yaasmeen; NCAA-Big 12 Conference ve KOVO Kupası'nda da şampiyonluklara adını yazdırdı.



