Maxi Gomez için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Valencia'nın kararını bekliyor...
İspanyol basını, 26 yaşındaki Uruguaylı forvet için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini belirtti.
CUMA GÜNÜNE KADAR KARAR VERMESİ GEREK
Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Valencia'nın teklifi hala kabul etmediği ifade edildi. Valencia'nın cuma gününü kadar bir karar vermesi gerektiği aksi halde Cavani transferinin imkansız hale geleceği aktarıldı.
Fenerbahçe, Uruguaylı golcü ile prensipte anlaşma sağladı. Valencia'nın tutumu transferde belirleyici olacak.
İspanyol basını, 26 yaşındaki Uruguaylı forvet için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini belirtti.
CUMA GÜNÜNE KADAR KARAR VERMESİ GEREK
Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Valencia'nın teklifi hala kabul etmediği ifade edildi. Valencia'nın cuma gününü kadar bir karar vermesi gerektiği aksi halde Cavani transferinin imkansız hale geleceği aktarıldı.
Fenerbahçe, Uruguaylı golcü ile prensipte anlaşma sağladı. Valencia'nın tutumu transferde belirleyici olacak.
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