Fenerbahçe, Maxi Gomez için beklemede

Fenerbahçe'nin Maxi Gomez ısrarı devam ediyor. İspanyol medyası, Valencia'ya Maxi Gomez için en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin yaptığını iddia etti. İspanyol kulübünün, cuma gününe kadar bir karar vermesi gerektiği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Maxi Gomez için beklemede
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25 Ağustos 2022 13:29
Maxi Gomez için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Valencia'nın kararını bekliyor...

İspanyol basını, 26 yaşındaki Uruguaylı forvet için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini belirtti.

CUMA GÜNÜNE KADAR KARAR VERMESİ GEREK

Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Valencia'nın teklifi hala kabul etmediği ifade edildi. Valencia'nın cuma gününü kadar bir karar vermesi gerektiği aksi halde Cavani transferinin imkansız hale geleceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Uruguaylı golcü ile prensipte anlaşma sağladı. Valencia'nın tutumu transferde belirleyici olacak.  



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