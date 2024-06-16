Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Herkes ekstra çalışıyor

Fenerbahçe'de Mourinho etkisi futbolculara da yansıdı. Yeni transferlerle kadronun daha da güçleneceğini düşünen birçok isim formayı kapmak için çalışmalara erken başlarken, herkes Portekizli çalıştırıcının gözüne girmek için ekstra çaba harcıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Herkes ekstra çalışıyor
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16 Haziran 2024 09:55
Fenerbahçe'de tüm gözler takımın sağlık kontrolünden geçeceği 22 Haziran'a çevrildi. Teknik Direktör Jose Mourinho ise ayın 20'sinde göreve başlayacak. Portekizli teknik direktör Avrupa Şampiyonası'nda maçları takip ederken, sarı-lacivertli futbolculara da daha Türkiye'ye gelmeden etki etmeye başladı.

FORMA ARTIK ÇOK KIYMETLİ

Oyuncuların birçoğu tecrübeli çalıştırıcının gözüne girmek için çalışmalarına erken başladı. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi adeta rekabet tavan yapacak. Formayı almak için daha çok çalışmaları gerektiğini düşünen futbolcular adeta performanslarını iki katına yükseltmeyi düşünüyor. Özellikle Başkan Ali Koç'un 'Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosunu oluşturacağız' açıklamasının ardından formayı almak daha da zorlaştı.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Takıma yeni katılacak isimlerle kadro daha da güçlenecek. Fakat Jose Mourinho'nun gönderilecekler listesine karar vermek için kampı bekleyeceği ve önce her ismi tek tek gözlemleyeceği öğrenildi. Bunu bilen futbolcular Avusturya kampı öncesi çalışmalara erken başlayarak kendini hazır tutmayı amaçlıyor. Önce imzasıyla taraftarı etkisine alan Jose Mourinho, daha İstanbul'a gelmeden futbolcuları da etkisi altına aldı, rekabetin daha hazırlıklar başlamadan zirveye çıkmasını sağladı.





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