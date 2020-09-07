Fenerbahçe için kritik geri sayım başladı.



TFF tarafından Fenerbahçe'ye 177.573.089 TL harcama limiti verilmişti. Sarı lacivertli kulüp 11 yeni transfer yapmasına rağmen harcama limiti olmadığı için bu futbolculara lisans çıkaramadı.



2020/21 sezonu açılış maçında 11 Eylül 2020 Cuma günü Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, tüm yeni transferlerine lisans çıkarabilmek için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin, Bankalar Birliği ile Yeniden Yapılandırma Anlaşması'na imza atarak harcama limitini yükseltmesi ve yeni transferlerine lisans çıkarabilmesi için de zaman daralıyor.



11 FUTBOLCU İÇİN LİSANS GEREKİYOR



Fenerbahçe, harcama limitini artırdıktan sonra Mauricio Lemos, İsmail Yüksek, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Barış Sungur, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a lisans çıkartmaya çalışacak.



KALECİLER DIŞINDA MURIQI DAHİL 9 FUTBOLCU



Sarı lacivertli kulübün şu an TFF tarafından tescil edilen 13 futbolcusu bulunuyor. Bu isimlerden Vedat Muriqi'nin de kısa süre içerisinde Lazio'ya transfer olması bekleniyor. Vedat Muriqi'nin ayrılmadığı durumda bile Fenerbahçe'nin kaleci dışında 9 futbolcusu bulunuyor.



Öte yandan, Fenerbahçe limitini artıramayıp şu anda lisansı olan futbolcular dışında altyapı oyuncularını da, limite takılmadan maça çıkarabiliyor.



İşte mevkilere göre Fenerbahçe'nin TFF'de lisansı olan futbolcuları:



Kaleci: Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Ertuğrul Çetin



Savunma: Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz



Orta Saha: Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Luiz Gustavo, Ömer Faruk Beyaz



Forvet: Vedat Muriqi



