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Fenerbahçe 'kulüp bul' dedi, Udinese istedi!

Portekiz kampı kadrosuna alınmayan ve Fenerbahçe tarafından kulüp bulması istenen Lincoln Henrique'ye Udinese talip oldu.

calendar 23 Temmuz 2025 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe 'kulüp bul' dedi, Udinese istedi!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz kamp kadrosuna dahil etmediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Lincoln Henrique'ye sürpriz bir talip çıktı.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Lincoln Henrique için temaslara başladı. İtalyan kulübünün bu ilgisine karşılık Fenerbahçe, Lincoln'ü aldığı 3.5 milyon Euro bonservis bedelinin ödenmesi halinde transfere sıcak baktığını iletti.

Fenerbahçe ile Udinese arasında pazarlıkların devam edeceği ve önümüzdeki günlerde transferin olumlu sonuçlanacağına dair iki tarafın iyi hissiyatının olduğu öğrenildi.


GEÇEN SEZON 11 MAÇA ÇIKTI

Son iki sezonu Red Bull Bragantino ve Hull City'de kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique, Championship'te 11 maça çıkıp 1 asist yaptı. 

 
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