Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonunda tartışma! 'Kes sesini, ben futbolcu değilim'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu ve antrenör Volkan Demirel, Kasımpaşa galibiyetinin ardından tribündeki bir kişiyle gerginlik yaşadı. Kadıköy'deki maçı 3-2 kazanan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda önemli bir maçı kayıpsız atlatırken, karşılaşmanın ardından tartışma meydana geldi.Kasımpaşa'nın teknik ekibinde analiz görevlisi olarak yer alan bir kişiyle diyaloğa giren Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu,şeklinde bağırdı. Fenerbahçe teknik ekibi Emre Belözoğlu'nu güçlükle sakinleştirirken, bu kez devreye Volkan Demirel girdi.Analiz görevlisinin yanına giden Volkan Demirel de Fenerbahçe cephesi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.Maçtan sonra olayla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: