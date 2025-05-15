Fenerbahçe kapıyı çalıyor: Rasmus Höjlund

Yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe'nin Manchester United'ın kapısını çalacağı iddia edildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayrılması planlanıyor. En az 2 yıldız golcü transfer etmesi beklenen sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın Danimarkalı golcüsü Rasmus Höjlund'u kadroya katmak istediği iddia edildi.
İLK TEKLİF SATIN ALMA OPSİYONLU
Haberde, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund için yapmaya hazırlandığı teklife dair detaylar da paylaşıldı. Fenerbahçe'nin Höjlund için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.
BU SEZON 14 GOLE ETKİ ETTİ
Hojlund, Ekim 2024'te Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta 35 dakika süre bulmuştu.
Hojlund bu sezon Manchester United formasıyla 49 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3.081 dakika süre bulan 22 yaşındaki futbolcu 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Hojlund, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 65 milyon euro ile 2023'te ulaşmıştı. Yıldız futbolcunun şu anda piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayrılması planlanıyor. En az 2 yıldız golcü transfer etmesi beklenen sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın Danimarkalı golcüsü Rasmus Höjlund'u kadroya katmak istediği iddia edildi.
İLK TEKLİF SATIN ALMA OPSİYONLU
Haberde, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund için yapmaya hazırlandığı teklife dair detaylar da paylaşıldı. Fenerbahçe'nin Höjlund için Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.
BU SEZON 14 GOLE ETKİ ETTİ
Hojlund, Ekim 2024'te Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta 35 dakika süre bulmuştu.
Hojlund bu sezon Manchester United formasıyla 49 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3.081 dakika süre bulan 22 yaşındaki futbolcu 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Hojlund, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 65 milyon euro ile 2023'te ulaşmıştı. Yıldız futbolcunun şu anda piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.