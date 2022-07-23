Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan 11 imza

Fenerbahçe Kadın Futbol Takım, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 11 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Fatma Kara Şahinbaş, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Narin Yakut, Setenay Sırım, İlayda Cansu Kara, Zeynep Ülkü Kahya, Zeynep Akdeniz, Zote Nina Kpaho, Kennya Cordner ve Zenatha Coleman'ın 2022-2023 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.



Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezonlar yaşamayı temenni ediyoruz." denildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ