⚽12' Fredy

⚽83' Valencia



Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



❌Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 maçtır kazanamıyor. pic.twitter.com/RIYt8Qdt0Y



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

EROL BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ KADRODA

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

TISSERAND'IN BÜYÜK HATASIYLA GOL GELDİ

MESUT ÖZİL, NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

GÖKDENİZ VURDU, SZALAI ÇİZGİDEN ÇIKARDI

MESUT ÖZİL, 67. DAKİKADA SAKATLANDI

FENERBAHÇE, VALENCIA İLE GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, Kadıköy'deki 306 dakikalık gol hasretine Enner Valencia ile son verdi. ⚡ pic.twitter.com/sK4C0hUvp3



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

MAME THIAM'IN KAFASI DİREKTEN DÖNDÜ

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Antalyaspor, Süper Lig'de 12 maçta mağlup olmadı ve kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. (3G, 9B) 🔥 pic.twitter.com/ApPSZfwDe6



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Antalyaspor'u öne geçiren golü 12. dakikada Fredy attı. Marcel Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluştu. Bu gol Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu.Fenerbahçe, 83. dakikada Enner Valencia ile skoru eşitledi. Sosa'nın uzun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda topu Boffin'in solundan filelerle buluştu.Hakem Ümit Öztürk, 90+1. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerde kalması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından Ümit Öztürk, monitörde inceleme yaptı. Pozisyon öncesi Dimitrios Pelkas'ın elle oynadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.Kadıköy'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 55'e yükseltti. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve puanını 40'a yükseltti.Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını Konyaspor'a karşı deplasmanda oynayacak. Antalyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde bulunan oyunculardan Mame Thiam'ı yedeğe çekti. Bulut, bu oyuncunun yerine ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi.Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Filip Novak ve Ozan Tufan sahaya çıktı. Trabzonspor karşısında sol bekte oynayan Attila Szalai, bu maçta asıl mevkisi stoperde görev aldı. Fenerbahçe, karşılaşmaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas ve Samatta 11'i ile çıktı.Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Thiam, Sinan Gümüş, Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız oturdu.Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Milli futbolcu, kadroya dahil edildikten sonra sarı-lacivertli takımın ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar ile Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı. Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti de müsabakada görev yapamadı.Öte yandan Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen askerler için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe, mücadeleye topa sahip olarak başladı. Konuk ekip Antalyaspor ise 6'lı bir savunma hattının önünde 3'lü orta saha ve ileri uçta Gökdeniz Bayrakdar ile defansif bir oyun anlayışı belirledi.Fenerbahçe'nin kısa paslarla hücum etme girişimlerine karşılık Antalyaspor, Gökdeniz'in koşu yoluna atılan paslarla gol aradı.Düşük tempoda başlayan mücadelede Antalyaspor, Fenerbahçe savunmacısı Marcel Tisserand'ın büyük hatası sonrası öne geçti.Fenerbahçe ceza alanında Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği mücadelede topu kazanan Marcel Tisserand, topu psla ceza sahasından uzaklaştırmak istedi ancak Fredy pas arası yaptı. Fredy'nin bekletmeden sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta top Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu.Fenerbahçe, golden sonra baskısını artırdı ancak kapalı Antalyaspor savunmasına karşı efektif olmakta zorlandı. Antalyaspor ise Gökdeniz dışında tüm hatlarıyla kapandı.Sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki en etkili pozisyonu 44. dakikada geldi. Kaleci Ruud Boffin'in hatalı pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mesut Özil, topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta gitti.İlk yarı 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.Fenerbahçe ikinci yarıya Ozan Tufan yerine Enner Valencia'yı oyuna alarak başladı.Sarı lacivertli ekip gol için ikinci yarıda büyük bir baskı kurmaya başladı. Antalyaspor ise savunma güvenliğinden ödün vermeden hızlı hücumlar aradı.Kanatlardan yapılan ortalar ve duran toplarla Antalyaspor kalesinde gol arayan Fenerbahçe, kalesinde de zaman zaman tehlikeli ataklar da gördü. 59. dakikada Gökdeniz Bayrakdar farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Gökdeniz, kaleci Altay'ı da geçerek vuruşunu yaptı ancak Attila Szalai son anda çizgiden topu çıkardı.Fenerbahçe'de Mesut Özil'in 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Mesut'un yerine İrfan Can oyuna dahil oldu. Aynı dakika içerisinde Filip Novak yerine de Papiss Cisse oyuna girdi.Cisse oyuna girer girmez net bir fırsattan faydalanamadı. Gökhan Gönül'ün ortasında altıpas içerisinde kafa vuruşunu yapan Papiss Cisse, çerçeveyi bulamadı.Antalyaspor'da ise sarı kartlı Fredy yerine 68. dakikada Doğukan Sinik oyuna girdi.Fenerbahçe baskını artırıp tüm hatlarıyla yüklenmeye başlayınca Ersun Yanal, hızlı oyuncusu Dever Orgill'i Naldo yerine oyuna sürdü. Bu değişiklik sonrası Ersun Yanal sistemini değiştirmeden Orgill'i öne atıp Gökdeniz'i ise sol kanada çekti.Erol Bulut ise 79. dakikadaki değişikliklerle tüm riskleri aldı. Osayi-Samuel yerine Ferdi, Samatta yerine Thiam oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, değişiklikler sonrası golü buldu.Ceza sahasına sol çaprazdan giren Enner Valencia, iki Antalyasporlu savunmacıdan sıyrılarak kalenin sağına sert bir vuruş yaptı ve ağları havalandırdı.Fenerbahçe 83. dakikada skoru eşitledikten sonra tüm riskleri alarak galibiyet için hücum etmeye başladı.88. dakikada İrfan Can'ın ortasına Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşu direğe çarparak geri döndü. Antalyaspor ise 89. dakikada Doğukan Sinik ile ceza sahası içinde net bir fırsattan yararlanamadı.Hakem Ümit Öztürk, 90+1. dakikada Dimitrios Pelkas'ın yerde kalması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından Ümit Öztürk, monitörde inceleme yaptı. Pozisyon öncesi Dimitrios Pelkas'ın elle oynadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.Fenerbahçe'nin son dakikalardaki baskısı sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.59. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin pasıyla Gökdeniz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Altay'ı geçmek isteyen Gökdeniz, dar açıdan şutunu attı, kaleye giden topa son anda Szalai dokundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.75. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Sosa ön direğe ortasını yaptı, Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin sağına uzanarak topu kontrol etti.86. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Thiam kafayı vurdu, yan direğe çarpan top, kaleci Boffin'e de çarpıp altı pas içine düştü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.90. dakikada Antalyaspor net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.90+5. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Valencia ile duvar pası yapan Cisse, ceza sahasına girdi. Cisse'nin ayağının üstüyle yaptığı vuruşta, kaleci Boffin son anda topu kurtardı.Ülker: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak (Dk. 67 Cisse), Ozan Tufan (Dk. 46 Valencia), Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Pelkas, Samatta (Dk. 79 Thiam)Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo (Dk. 77 Orgill), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 83 Podolski), Fredy (Dk. 68 Doğukan Sinik), Eren Albayrak, Gökdeniz BayrakdarDk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 83 Valencia (Fenerbahçe)Boffin (Maçın ardından) (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 7 Szalai, Dk. 88 Cisse, Dk. 89 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+3 Pelkas, Dk. 98 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı, Dk. 61 Naldo, Dk. 88 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)