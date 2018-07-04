Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonun hazırlıklarına devam etti.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti.Antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra sahaya çıktı. Kondisyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas organizasyonlarının üzerinde durdu.Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cocu'nun takımına taktik çalıştırdığı belirtildi.Sarı-lacivertlilerde kaptan Mehmet Topal, kasığından geçirdiği operasyon nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Mehmet'in birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.Fas Milli Takımı'yla Rusya'da FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Nabil Dirar'ın ise daha sonra takıma katılacağı kaydedildi.Öte yandan, Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor'la 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi· Kadıoğlu Stadı'nda yapacağı maçın saati de belli oldu. Hazırlık karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.