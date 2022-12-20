Fenerbahçe - İstanbulspor: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği İstanbulspor karşısında çıkıyor.Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre, King, Batshuayi: Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet, Ali, Melih, Muammer, Eduart, Topalli, Ethemi, İbrahim.2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Arda, Joao Pedro, Alioski, ve Altay'ın forma giymesi beklenmiyor.Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.Dünya Kupası arasının ardından ilk kez bir resmi maça çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kombine sahiplerinin tamamı maça gelirse karşılaşmanın tamamen dolu tribünlere karşı oynanması bekleniyor.Fatih Tekke'nin göreve geldiği ilk maçta Etimesgut Belediyespor'u yenen İstanbulspor, Süper Lig'de 3 maçtır mağlup oluyor.Lige verilen arada bulunduğu durumdan çıkmak isteyen İstanbulspor, Fenerbahçe karşısında ciddi bir sınav verecek.Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu, tıpkı önceki turlar gibi tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanıyor.Karşılaşmada normal süre eşitlikle tamamlanırsa iki devre halinde uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.