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Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti

Feyenoord deplasmanında 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Hollanda takımlarına karşı oynadığı 25. maçta 11. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Feyenoord ile oynadığı beşinci randevuda üçüncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

calendar 07 Ağustos 2025 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.


İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.  

 
 

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