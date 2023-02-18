Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı.
Sarı Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun kaydetti. Kırmızı-Siyahlılar'ın golleri ise Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne'den geldi.
MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Öte yandan karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.
Sarı Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun kaydetti. Kırmızı-Siyahlılar'ın golleri ise Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne'den geldi.
MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Öte yandan karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.