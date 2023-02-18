Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı.



Sarı Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun kaydetti. Kırmızı-Siyahlılar'ın golleri ise Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne'den geldi.



MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU



Öte yandan karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.







