Fenerbahçe, hazırlık maçında Karagümrük'ü yendi

Deprem nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Karagümrük'ü yendi
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18 Şubat 2023 19:04
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Sarı Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun kaydetti. Kırmızı-Siyahlılar'ın golleri ise Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne'den geldi. 

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Öte yandan karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu. 

 

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