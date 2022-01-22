Fenerbahçe, genç stoper için Bursaspor ile anlaştı

Süper Lig'de topladığı 36 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde ilk hamlesini stoper bölgesine yaptı.



Sarı - lacivertliler, Bursaspor'dan Taha Altıkardeş'i kadrosuna katmak üzere. Burak Kapacak transferinde ikili ilişkileri güçlendiren Fenerbahçe ile Bursaspor, Taha'nın transferi için anlaşma sağlarken 18 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.



Ocak 2021'de profesyonel olarak A takım kadrosuna dahil edilen ve forma şansı bulmaya başlayan Taha, çıktığı 29 resmi maçta 1 asist yapmayı başardı. U19 Milli Takımı'nda da görev alan gelecek vadeden savunma oyuncusu, 1.88 boyunda.





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