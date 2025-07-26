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Fenerbahçe, geçerli imza sayısını açıkladı

Fenerbahçe'de, 25 Temmuz 2025 itibarıyla olağanüstü genel kurul için geçerli beyanname sayısı 8.468 olarak açıklandı.

calendar 26 Temmuz 2025 12:52 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 12:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, geçerli imza sayısını açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısını açıkladı.

Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imza ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı.

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname sayısı 37, geçersiz beyanname sayısı 1023, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının ise 8468 olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısının 10 bin 995 olduğunu duyurmuştu.

Erken seçim için imza sayısı 2527 eksik kaldı.



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