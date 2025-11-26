26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısına 5 eksikle çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.

calendar 26 Kasım 2025 13:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Ferencvaros karşısına 5 eksikle çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

- Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

- Levent kadroya dahil edildi

Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine sezon başında adı yazılmayan Levent, Cenk Tosun'un 2 ayı aşkın sürecek sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine listeye eklendi.

Levent, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Ferencvaros karşısında forma giyebilecek.

- Savunma alarmı

Fenerbahçe, eksikler nedeniyle Ferencvaros karşısında savunma hattını kurmakta güçlük çekiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Jayden Oosterwolde'nin cezası, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı, Rodrigo Becao'nun ise listede olmaması nedeniyle savunmaya çözüm arıyor.

Fenerbahçe'nin, söz konusu eksikler nedeniyle kaptan Milan Skriniar'ın yanında savunma oyuncusu olarak Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, alternatifleri bulunuyor.

- Orta alanda da eksik

Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle savunmada oluşan problem, orta sahada da bulunuyor.

İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunda orta saha göbeğinde problem yaşayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz da listede yer almıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, söz konusu eksikler nedeniyle Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'yu oynatması bekleniyor.

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.