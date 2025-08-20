Fenerbahçe, Edson Alvarez'i bekliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferi sonrasında bir ismi daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Orta sahaya 6 numara transferi için West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i gündemine alan Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı. Toplamda 7,5 milyon Euro'yu bulan bu paketle birlikte satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenecek.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Inter, Porto ve Borussia Dortmund'dan da teklif alan ve kafası karışan oyuncunun transfer için kararını vermesini bekliyor.
SON 3 SEZONDA 40 SARI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin gündemindeki Edson Alvarez son 3 sezonda çıktığı 117 resmi maçta 40 sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 7 sarı kartla tamamladı.
