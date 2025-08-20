19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Fenerbahçe, Edson Alvarez'i bekliyor!

Fenerbahçe, West Ham ile anlaşmaya vardığı Edson Alvarez'in transfer için son kararını vermesini bekliyor. Meksikalı oyuncuya, Inter, Porto ve Borussia Dortmund'da talip oldu.

calendar 20 Ağustos 2025 07:50 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 07:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i bekliyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dorgeles Nene transferi sonrasında bir ismi daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Orta sahaya 6 numara transferi için West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i gündemine alan Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında anlaştı. Toplamda 7,5 milyon Euro'yu bulan bu paketle birlikte satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenecek.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya da yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Inter, Porto ve Borussia Dortmund'dan da teklif alan ve kafası karışan oyuncunun transfer için kararını vermesini bekliyor.


SON 3 SEZONDA 40 SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Edson Alvarez son 3 sezonda çıktığı 117 resmi maçta 40 sarı kart gördü. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu 7 sarı kartla tamamladı. 

 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
