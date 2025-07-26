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Fenerbahçe Divan Kurulu'na ara; arbede yaşandı

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu'nda üyelerden gelen e-mail'ler okunduğu esnada gerginlik yaşandı ve ara verildi.

calendar 26 Temmuz 2025 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 13:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Divan Kurulu'na ara; arbede yaşandı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda iki üyeden gelen e-mail'lerin okunması sonrası gerginlik yaşandı.

Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler okunmaya başlandığı sırada salonda bulunan bazı Yüksek Divan Kurulu Üyeleri seslerini yükseltti ve arbede yaşandı.

Divan Kurulu'na bu nedenle ara verilirken gerginliğin olduğu yere Ali Koç da gitti. 


"YETER ARTIK RENCİDE ETMEYİN"

İmza verenlerden bir kişi 'yeter artık rencide etmeyin' diye tepki gösterdi. Diğer kongre üyeleri ile tartışma yaşandı. 

ALİ KOÇ: "DIŞARI ÇIKSIN"
AZİZ YILDIRIM: "KÜFÜR ETMEDİ, ÇIKAMAZ"

Ali Koç "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi, Aziz Yıldırım ise "Küfür etmedi çıkamaz" diye tepki gösterdi.


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