Fenerbahçe'den Zeki Çelik hamlesi!

Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Oğuz Çetin, milli futbolcu Zeki Çelik'i ikna için görüşmeleri bizzat sürdürüyor.

calendar 09 Haziran 2026 11:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Zeki Çelik hamlesi!
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Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden birisi de Zeki Çelik...

Roma ile harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla temaslar sürüyor. Sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Oğuz Çetin'in Zeki'yle bizzat görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Milli Takım'da görev yaptığı dönem yıldız futbolcu ile çok yakın bir ilişki kuran Oğuz Çetin'in sürekli görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Roma'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 29 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
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13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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