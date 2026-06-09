Fenerbahçe'den Zeki Çelik hamlesi!

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden birisi de Zeki Çelik...
Roma ile harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla temaslar sürüyor. Sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Oğuz Çetin'in Zeki'yle bizzat görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Milli Takım'da görev yaptığı dönem yıldız futbolcu ile çok yakın bir ilişki kuran Oğuz Çetin'in sürekli görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
Roma'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 29 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
Roma ile harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla temaslar sürüyor. Sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Oğuz Çetin'in Zeki'yle bizzat görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Milli Takım'da görev yaptığı dönem yıldız futbolcu ile çok yakın bir ilişki kuran Oğuz Çetin'in sürekli görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
Roma'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 29 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.