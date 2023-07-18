Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyenbir transfer gelişmesi yaşandı.Fenerbahçe,forma giyen genç orta saha oyuncusugündemine aldı. Sarı lacivertli ekip kısa sürede Bartuğ'u renklerine katmaya hazırlanıyor.Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.