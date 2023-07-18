Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi yaşandı.
BARTUĞ ELMAZ TRANSFERİ
Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip kısa sürede Bartuğ'u renklerine katmaya hazırlanıyor.
Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferi için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklayacak.
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.
BARTUĞ ELMAZ TRANSFERİ
Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip kısa sürede Bartuğ'u renklerine katmaya hazırlanıyor.
Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferi için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklayacak.
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.