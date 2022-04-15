Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan Fenerbahçe , orta sahadan Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Jose Sosa gibi oyuncularla yollarını ayıracak.



Sarı-Lacivertliler o bölgeyi çok kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Hedefteki isimlerden biri de Bayern Münih'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan Corentin Tolisso...



SADECE 14 MAÇTA FORMA GİYDİ



Fransız oyuncunun Alman deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temas kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. Bayern Münih'in 2017 yılında Lyon'dan 41.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Tolisso bu sezon ligde sadece 14 karşılaşmada forma giydi.



Sezonun genelinde hasatalık ve sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncunun ligde 90 dakika oynadığı maç bulunmuyor. Bir dönem güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Fransız yıldızın şimdiki değeri ise 15 milyon Euro...



Fransa Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen yıldız futbolcu 2 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.



