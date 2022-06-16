Fenerbahçe'den TFF seçimi için açıklama

Fenerbahçe, TFF'de gerçekleştirilen ve Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı ile sonuçlanan seçim sonrası bir açıklama yaptı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir.



Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde;



Son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını,



TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla



Her kulübe eşit mesafede durmasını,



Sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını,



Mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor;



Göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"





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