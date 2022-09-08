UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan, hatta bir nevi Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelenin rövanşı olarak lanse edilen dev maçta tribünler tamamen dolacak.Sarı-Lacivertliler de mücadele öncesinde taraftarlarına çağrıda bulundu.UEFA'dan ceza alınmaması için hassas olmaları gerektiğinin altını çizen Kanarya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: