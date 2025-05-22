21 Mayıs
Tottenham-M. United
1-0
21 Mayıs
Juve Stabia-Cremonese
2-1
21 Mayıs
PK-35-JaePS
1-0
21 Mayıs
TPS-FC Lahti
2-2
21 Mayıs
Metz-Reims
1-1
21 Mayıs
Oergryte FF-Sandvikens IF
4-0
21 Mayıs
Lillestroem-Fredrikstad
4-2
21 Mayıs
FC Dordrecht-Willem
2-1

Fenerbahçe'den Sadio Mane hamlesi!

Seçim sürecine giren Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Sadio Mane transferiyle taraftarını heyecanlandırmak istiyor.

calendar 22 Mayıs 2025 08:02 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 08:06
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Sadio Mane hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe seçim havasına girerken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Eylül ayında yapılacak seçime kadar flaş bir transferi sonuçlandırmak istiyor.

Takvim'de yer alan habere göre Koç'un gündemindeki yıldız ise Al-Nassr forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sadio Mane.

Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen yönetimin transferi sonuçlandırarak taraftarının bir nebze olsun gönlünü almayı hedeflediği öğrenildi.

111 KEZ MİLLİ OLDU

111 kez Senegal Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 45 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Metz ve Salzburg gibi takımların da formasını giyen Mane kariyerinde 583 maça çıktı. 240 gol atarken 119 gol kaydetti. Liverpool kariyerinde 269 maçta görev alan Senegalli yıldız, 120 gol ve 46 asist üretti.

PERFORMANSI

Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaparak toplamda 30 gole katkı verdi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.