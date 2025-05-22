Fenerbahçe seçim havasına girerken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.



Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Eylül ayında yapılacak seçime kadar flaş bir transferi sonuçlandırmak istiyor.



Takvim'de yer alan habere göre Koç'un gündemindeki yıldız ise Al-Nassr forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sadio Mane.



Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen yönetimin transferi sonuçlandırarak taraftarının bir nebze olsun gönlünü almayı hedeflediği öğrenildi.



111 KEZ MİLLİ OLDU



111 kez Senegal Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 45 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Metz ve Salzburg gibi takımların da formasını giyen Mane kariyerinde 583 maça çıktı. 240 gol atarken 119 gol kaydetti. Liverpool kariyerinde 269 maçta görev alan Senegalli yıldız, 120 gol ve 46 asist üretti.



PERFORMANSI



Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaparak toplamda 30 gole katkı verdi.



