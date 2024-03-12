Fenerbahçe'den rekor üstüne rekor!

Süper Lig şampiyonluğu için Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe bu sezonki performansıyla rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatan ve ikinci yarıda attığı 4 golle maçtan 3 puanı almayı başaran Sarı-Lacivertliler, birçok istatistikte zirveye yerleşti. Bu sezon topun oyunda kalma süresinin (113 dakikada 47 dakika) en düşük olduğu maçı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, sezon boyunca en çok faul yapılan (425) takım oldu.
KULÜBEDEN EN ÇOK KATKI ALAN TAKIM
Söz konusu son maçta Fenerbahçe 17, Pendikspor ise 29 kez faul yaptı. 425 kez faul ile durdurulan Fenerbahçe'yi 401 ile Adana Demirspor, 386 ile Trabzonspor takip ediyor. 341 kez faule maruz kalan Galatasaray ise listede 11'inci sırada. Kulübeden skor alma katkısı açısından da zirvede olan Kanarya, Batshuayi ve İrfan'ın golleriyle tepedeki yerini sağlamlaştırdı.
21 kulübe katkısı alan Kanarya'yı 14 ile Adana Demirspor izliyor. 12'şer kez ile Pendikspor ve Galatasaray peşlerinde, arkalarından 11'er katkı ile Samsunspor ve Trabzonspor geliyor.
PENALTIDA DA LİDERLİKTE
Avrupa'nın en büyük 10 liginde ise bu sezon geriye düştükten sonra en fazla maç kazanan takım 7 zafer ile Girona. Fenerbahçe, Manchester City, Reral Madrid ve Braga 6 galibiyet ile ikinci. Öte yandan ligde en çok penaltı kazanan takım olan (15) Sarı-Lacivertliler'i, 12 penaltı ile G.Saray takip ediyor.
Fenerbahçe, bu penaltıların 5'ini ise kaçırdı. Beşiktaş bu sezon 4 penaltı kazanırken, Trabzonspor, Rizespor ve Karagümrük 1'er kez ile en az penaltı kullanan takımlar oldu
İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatan ve ikinci yarıda attığı 4 golle maçtan 3 puanı almayı başaran Sarı-Lacivertliler, birçok istatistikte zirveye yerleşti. Bu sezon topun oyunda kalma süresinin (113 dakikada 47 dakika) en düşük olduğu maçı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, sezon boyunca en çok faul yapılan (425) takım oldu.
KULÜBEDEN EN ÇOK KATKI ALAN TAKIM
Söz konusu son maçta Fenerbahçe 17, Pendikspor ise 29 kez faul yaptı. 425 kez faul ile durdurulan Fenerbahçe'yi 401 ile Adana Demirspor, 386 ile Trabzonspor takip ediyor. 341 kez faule maruz kalan Galatasaray ise listede 11'inci sırada. Kulübeden skor alma katkısı açısından da zirvede olan Kanarya, Batshuayi ve İrfan'ın golleriyle tepedeki yerini sağlamlaştırdı.
21 kulübe katkısı alan Kanarya'yı 14 ile Adana Demirspor izliyor. 12'şer kez ile Pendikspor ve Galatasaray peşlerinde, arkalarından 11'er katkı ile Samsunspor ve Trabzonspor geliyor.
PENALTIDA DA LİDERLİKTE
Avrupa'nın en büyük 10 liginde ise bu sezon geriye düştükten sonra en fazla maç kazanan takım 7 zafer ile Girona. Fenerbahçe, Manchester City, Reral Madrid ve Braga 6 galibiyet ile ikinci. Öte yandan ligde en çok penaltı kazanan takım olan (15) Sarı-Lacivertliler'i, 12 penaltı ile G.Saray takip ediyor.
Fenerbahçe, bu penaltıların 5'ini ise kaçırdı. Beşiktaş bu sezon 4 penaltı kazanırken, Trabzonspor, Rizespor ve Karagümrük 1'er kez ile en az penaltı kullanan takımlar oldu
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