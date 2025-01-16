Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!

Fenerbahçe, Chelsea'den Joao Felix ile ilgileniyor. Jose Mourinho, Portekizli futbolcuyla görüştü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 17:25
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler için İspanya'dan Joao Felix iddiası gündeme geldi. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Chelsea'den Joao Felix ile ilgileniyor.

MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, transfer için Portekizli futbolcuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Felix'in Chelsea'de bu sezonki durumundan memnun olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının kiralık olarak Türkiye olabileceği öne sürüldü.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta 941 dakika sahada kalan Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery