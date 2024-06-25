Fenerbahçe'den, İsrail'e transfer oldu

Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.



Hapoel Tel-Aviv resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Johnathan Motley'i kadrosuna kattığını açıkladı.



İşte Hapoel Tel-Aviv'in o açıklaması:



"Johnathan Motley önümüzdeki iki yıl için Hapoel Tel-Aviv ile sözleşme imzaladı. Bu imza, hedeflerimizin ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor."



36 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 36 resmi maça çıkan Johnathan Motley bu karşılaşmalarda 11.2 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu.





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