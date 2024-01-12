Fenerbahçe'den hücuma yeni hamle!

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de bir sıcak gelişme daha yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Partizan forması giyen 24 yaşındaki santrfor oyuncusu Matheus Saldanha için oyuncunun kulübü ile resmi görüşmelere başladı.
Haberde, Türkiye'den bir menajere oyuncu tarafıyla görüşmesi için 'resmi yetki' verildiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYORDU
Sırp ekibinde forma giyen Saldanha'nın ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılıyordu. Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Sırbistan'da izlediği oyuncular arasında Saldanha'nın da olduğu öne sürülüyordu.
SEZON PERFORMANSI
Partizan formasını bu sezon 24 karşılaşmada giyen Saldanha, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
MATHEUS SALDANHA KİMDİR?
Partizan'ın Temmuz ayında 1.3 milyon euroya Japonya 2. Lig takımı JEF United Chiba'dan transfer ettiği Matheus Saldanha, Sırbistan ekibinde 24 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Partizan forması giyen 24 yaşındaki santrfor oyuncusu Matheus Saldanha için oyuncunun kulübü ile resmi görüşmelere başladı.
Haberde, Türkiye'den bir menajere oyuncu tarafıyla görüşmesi için 'resmi yetki' verildiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ İLE DE ANILIYORDU
Sırp ekibinde forma giyen Saldanha'nın ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılıyordu. Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Sırbistan'da izlediği oyuncular arasında Saldanha'nın da olduğu öne sürülüyordu.
SEZON PERFORMANSI
Partizan formasını bu sezon 24 karşılaşmada giyen Saldanha, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
MATHEUS SALDANHA KİMDİR?
Partizan'ın Temmuz ayında 1.3 milyon euroya Japonya 2. Lig takımı JEF United Chiba'dan transfer ettiği Matheus Saldanha, Sırbistan ekibinde 24 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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