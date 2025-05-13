Fenerbahçe'den golcü takası!

Bu sezon golcülerinden istediği performansı alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda iki santrforunu da değiştirme kararı aldı.



Sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'ya yeni kontrat önermeyecek olan sarı-lacivertliler, sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koydu.



Devre arasındaki tekliflere benzer bir teklif gelmesi halinde Faslı oyuncuyla yolları ayıracak olan Fenerbahçe, Nesyri için nabız yoklayan Al-Hilal'e sürpriz bir teklifte bulundu.



LİG SONU RESMİYET KAZANACAK



Sarı-lacivertlilerin Suudi ekibine yaptığı teklif; "Nesyri'yle Mitrovic'i takas edelim" oldu. Arabistan temsilcisi, henüz bu öneriye yanıt vermedi. 2 sezon önce Fulham'dan 52 milyon 600 bin Euro'ya transfer edilen Sırp golcünün sözleşmesi 2026'da bitecek.



30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de bir temas kurulduğu belirtildi. Mitrovic'in Arabistan'dan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, gelen bilgilere göre bu takas için resmi adımların lig bitiminde atılacağı vurgulandı.







