Fenerbahçe'den Florentino hamlesi!

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Gianluigi Longari'nin haberine göre Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino ile de ilgileniyor.
30 MİLYON EURO İSTEDİLER
Portekiz ekibinin oyuncu için bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu öğrenildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Angola asıllı Portekizli futbolcu Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asisti bulunan Florentino'nun 22 milyon Euro değeri bulunuyor.
Gianluigi Longari'nin haberine göre Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino ile de ilgileniyor.
30 MİLYON EURO İSTEDİLER
Portekiz ekibinin oyuncu için bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu öğrenildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Angola asıllı Portekizli futbolcu Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asisti bulunan Florentino'nun 22 milyon Euro değeri bulunuyor.