Fenerbahçe'den Diouf hamlesi!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin yerine Slavia Praglı Malick Diouf'u transfer etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Diouf hamlesi!
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18 Nisan 2025 08:34

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içine giren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için de var gücüyle çalışıyor.

Takımda radikal değişiklikler yapacak olan sarı lacivertli yönetim, sürpriz bir transfere yöneldi: Senegalli El Hadji Malick Diouf...

Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat bek için geçtiğimiz günlerde masaya oturan yönetim, hem oyuncuyla hem de Slavia Prag ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Bir aksilik yaşanmaması halinde 20 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fenerbahçe formasını giyecek.

Diouf'un transfer edilmesi halinde ligin 9'uncu haftasındaki Samsunspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak.

OOSTERWOLDE'Yİ 20 MİLYON EUROYA ELDEN ÇIKARACAK

Hollandalı futbolcunun ciddi talipleri var ve 20 milyon euroya elden çıkarılması planlanıyor.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe yönetimi, Jayden'dan gelecek olan bu bonservisin 15 milyon eurosunu Diouf için harcayacak.



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