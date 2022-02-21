Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması!

Fenerbahçe, faaliyet raporunda ortaya çıkan Diego Rossi'nin bonservisinin alındığı belgenin ardından bir açıklama paylaştı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu ile toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığı, sözleşmesinin uzamasının ise opsiyona bağlı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:
Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu ile toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığı, sözleşmesinin uzamasının ise opsiyona bağlı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:
Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."