Fenerbahçe'de yönetime tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yönetime tepki!
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12 Mayıs 2024 20:40
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 21:38
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratlarında bulundu. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkileri ıslıkladı.

Kadıköy'de bazı taraflar "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı.





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