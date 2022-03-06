Fenerbahçe'de yeni yıldız adayı takıma katıldı: Jo Jin-ho

Kim Min Jae'nin ardından Güney Koreli bir futbolcuyu daha kadrosuna katan Fenerbahçe'de merak edilen isim Jo Jin-ho takıma da katıldı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'de yeni yıldız adayı takıma katıldı: Jo Jin-ho
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 17:31
Fenerbahçe'nin Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk Hyundai U-18 takımından transfer ettiği 18 yaşındaki yıldız adayı Jo Jin-ho, İstanbul'a geldi.

Akademiye katılan Jo Jin-ho, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından da takım sevincinde yer aldı

Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.