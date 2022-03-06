Fenerbahçe'de yeni yıldız adayı takıma katıldı: Jo Jin-ho

Fenerbahçe'nin Güney Kore Ligi takımlarından Jeonbuk Hyundai U-18 takımından transfer ettiği 18 yaşındaki yıldız adayı Jo Jin-ho, İstanbul'a geldi.
Akademiye katılan Jo Jin-ho, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından da takım sevincinde yer aldı
Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetmişti.
Akademiye katılan Jo Jin-ho, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından da takım sevincinde yer aldı
Güney Kore U-18 Ligi'nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetmişti.