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Fenerbahçe'de yabancı temizliği; 10 isim yolcu!

Yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişiklik yapma hedefinde olan Fenerbahçe, 10 yabancı isim ile yollarını ayırmayı planlıyor.

calendar 21 Haziran 2025 10:28
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yabancı temizliği; 10 isim yolcu!
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Fenerbahçe yeni sezona yeni yabancılarla girmekte kararlı. Sözleşmeleri biten Dzeko, Tadic, Maximin'le vedalaşan Osayi'ye kapıyı gösteren sarı lacivertlilerde, kiralık anlaşmaları sona eren Kostic ile Skriniar da takımdan ayrıldı. Kiralıktan dönen Zajc, Lincoln, Fayed ve Mimovic de yeni sezon planlamasında yer almıyor.

3 İSİM HARİÇ HERKES LİSTEDE

Geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı sonrası hâlâ iyileşemeyen Becao'nun üzeri çizildi. Livakovic, Djiku, Diego Carlos, Amrabat, Szymanski ve En-Nesyri için gelen teklifler ise değerlendiriliyor. Jose Mourinho'nun satış yasağı koyduğu Fred, Talisca ve Oosterwolde dışında tüm yabancılar gözden çıkarılmış durumda.

SÖZLEŞME SIKINTISI


Astronomik bir teklif gelmemesi hâlinde bu üç oyuncuyu elde tutmakta kararlı olan Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer alan diğer isim ise Milan Skriniar. PSG'yle anlaşan sarı lacivertliler, Slovak savunmacıyı ikna etmek için çalışıyor. Mimovic ile Fayed'i kiralık yollama hedefindeki Fenerbahçe, diğer isimleri ise satarak bonservisi geliri elde etme derdinde.

Beklentilerle tam olarak örtüşmese de Szymanski, Djiku, En-Nesyri ve Amrabat için teklifler var. Becao, Livakovic ve Carlos için ise kapıyı çalan yok. Bu arada oyunculara yapılan tekliflerin Fenerbahçe'den kazandıklarının altında kalması muhtemel transferleri sekteye uğratıyor. 


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