Fenerbahçe'de varsa yoksa Aubameyang

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hücum hattına odaklanmış durumda.



Son dönemde golcü transferinde birçok isme imza attıran ancak söz konusu futbolculardan istediği verimi alamayan Kanarya, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'a oldukça sıcak bakıyor. Barcelona'da istediği ortamı bulamayan 33 yaşındaki forvetin, Chelsea'de de oynaması zor gözüküyor.



İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Amerikalı milyarder Todd Boehly'nin, İngiliz ekibini satın almasının ardından transfere çok büyük paralar harcayan Maviler'de Gabonlu yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Aubameyang'ın hem santrfor hem de kanatlarda benzer performanslar gösterebilmesi, Fenerbahçe'yi cezbeden etkenlerin başında geliyor. Kanarya'nın, İngiliz ekibini kiralık anlaşma konusunda ikna etmeye çalıştığı biliniyor.



Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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