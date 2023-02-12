Fenerbahçe'de teknik ekip Portekiz'de

Fenerbahçe'de futbolculara izin veren teknik ekip, soluğu Portekiz'de aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de teknik ekip Portekiz'de
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12 Şubat 2023 10:01
Fenerbahçe'de futbolculara izin veren teknik ekip, Portekiz'e gitti.

Ülkesine gidenler arasında teknik direktör Jorge Jesus'un yanı sıra operasyon direktörü Mario Branco, yardımcı antrenörler Joao de Deus, Tiago Oliveira, atletik performans antrenörü Carlos Bruno, Marcio Sampaio, Pedro Alexandre Pereira Pires Gandaio, maç analisti Gl Henrique ile video analisti Rodrigo Araujo yer alıyor.

HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR

TFF'nin, lig maçlarını ertelemesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular da 3 günlük izne çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler'de deprem sebebiyle oynanmayan Konyaspor ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmaları için hazırlıklar, yarın başlayacak.

Kanarya'nın bu süreçte, geliri felaket bölgesine bağışlanması adına dostluk maçları da yapması planlanıyor. 

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