Fenerbahçe'de futbolculara izin veren teknik ekip, Portekiz'e gitti.



Ülkesine gidenler arasında teknik direktör Jorge Jesus'un yanı sıra operasyon direktörü Mario Branco, yardımcı antrenörler Joao de Deus, Tiago Oliveira, atletik performans antrenörü Carlos Bruno, Marcio Sampaio, Pedro Alexandre Pereira Pires Gandaio, maç analisti Gl Henrique ile video analisti Rodrigo Araujo yer alıyor.



HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR



TFF'nin, lig maçlarını ertelemesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular da 3 günlük izne çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler'de deprem sebebiyle oynanmayan Konyaspor ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmaları için hazırlıklar, yarın başlayacak.



Kanarya'nın bu süreçte, geliri felaket bölgesine bağışlanması adına dostluk maçları da yapması planlanıyor.



