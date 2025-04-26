Fenerbahçe'de tek parola zafer

Fenerbahçe, bugün Gaziantep FK'yi yenip, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürmeyi hedefliyor. Tüm takım maç öncesi Samandıra'da galibiyet yemini etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tek parola zafer
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26 Nisan 2025 10:51
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'la taraftarının önünde 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Gaziantep karşısında bu hatasını telafi etmek ve yeniden yarışa ortak olmak istiyor.

Tüm futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanın ardından yapılan toplantıda galibiyet yemini etti.

Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleyi kazanıp, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşürmeyi hedefliyor.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım bugün Süper Lig'de 12. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi. Gaziantep'te oynanan 5 maçın da 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı, 2'sinden ev sahibi zaferle ayrıldı.

DEPLASMANDA 34 PUAN

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bunların 10'undan zaferle ayrıldı. 4 maçta rakiplerine diş geçiremedi. Jose Mourinho'nun takımı dış sahadaki tek yenilgisini ise; ezeli rakibi Beşiktaş'tan tek golle aldı.



 
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