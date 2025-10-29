30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Fenerbahçe'de sürpriz iddia: Szymanski'ye Fransa'dan talip

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.

29 Ekim 2025 21:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.
 
Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
 
Transferfeed'in haberine göre Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Szymanski için temaslara başlamaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
 
FENERBAHÇE 14 MİLYON EURO İSTİYOR
 
Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
 
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist üreten Szymanski, sezon başında 9,75 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilmişti.
 
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldızın geleceği, ocak ayı yaklaşırken merakla bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
