05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
14:30
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
Udinese-Cagliari
13:30
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
13:15
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
15:30
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
13:30
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
15:00
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00

Fenerbahçe'de sistem değişiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor deplasmanında 4-2-3-1 sistemine dönmeye hazırlanıyor.

Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de sistem değişiyor!
Fenerbahçe, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle dönerek serisini geliştirmek istiyor.

Antalyaspor ve Nice maçlarında, takımını 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya çıkaran Domenico Tedesco, bu sefer daha güçlü bir orta saha planlıyor.

Orta alanda İsmail Yüksek'in yükünü, Nice maçının son bölümlerinde formasına kavuşan Edson Alvarez'la hafifletmeyi hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, bu tercihini gerçekleştirebilmek için Talisca-Asensio ikilisinden birini kızağa çekecek.

Fiziksel olarak daha zayıf görünen Talisva, kulübeye yakın isim olarak görünüyor.

Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında muhtemel 11'i:




  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
