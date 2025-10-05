Fenerbahçe'de sistem değişiyor!

Fenerbahçe, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle dönerek serisini geliştirmek istiyor.
Antalyaspor ve Nice maçlarında, takımını 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya çıkaran Domenico Tedesco, bu sefer daha güçlü bir orta saha planlıyor.
Orta alanda İsmail Yüksek'in yükünü, Nice maçının son bölümlerinde formasına kavuşan Edson Alvarez'la hafifletmeyi hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, bu tercihini gerçekleştirebilmek için Talisca-Asensio ikilisinden birini kızağa çekecek.
Fiziksel olarak daha zayıf görünen Talisva, kulübeye yakın isim olarak görünüyor.
Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında muhtemel 11'i:
