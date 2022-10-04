Bu sezonki ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev'e karşı oynayan ve deplasmandaki mücadelede sakatlanan Serdar Aziz, 75 gün sonra ikinci karşılaşmasına derbide çıktı. Süper Lig 'deki ilk sınavını Beşiktaş 'a karşı veren Serdar, özellikle ev sahibinin forveti Weghorst'u çok iyi savundu.Hocası Jorge Jesus'un ona olan güvenini boşa çıkarmayan Milli futbolcunun, AEK Larnaca'ya karşı da 11'de olması bekleniyor.