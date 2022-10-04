Fenerbahçe'de Serdar Aziz, formayı kaptı

Beşiktaş derbisinde özellikle Wout Weghorst'u çok iyi savunan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in AEK Larnaca'ya karşı 11'de olması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz, formayı kaptı
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04 Ekim 2022 08:13
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Bu sezonki ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev'e karşı oynayan ve deplasmandaki mücadelede sakatlanan Serdar Aziz, 75 gün sonra ikinci karşılaşmasına derbide çıktı. Süper Lig 'deki ilk sınavını Beşiktaş 'a karşı veren Serdar, özellikle ev sahibinin forveti Weghorst'u çok iyi savundu.

11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Hocası Jorge Jesus'un ona olan güvenini boşa çıkarmayan Milli futbolcunun, AEK Larnaca'ya karşı da 11'de olması bekleniyor. 

 
 

 

 

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