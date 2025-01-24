Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski alkış aldı

Fenerbahçe'de Lyon karşılaşmasında sol kanatta görev yapan Sebastian Szymanski, performansıyla beğeni topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski alkış aldı
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24 Ocak 2025 10:02
Fenerbahçe'de eksiklerin çokluğu nedeniyle Lyon maçındaki diziliş ve ilk 11 merakla bekleniyordu.

Jose Moruinho, 3'lü savunmadan vazgeçmedi. Ancak çift forvet yerine bu kez çift 10 numarayla sahaya çıkmayı tercih etti. En-Nesyri'nin arkasında Tadic sola yakın, İrfan Can ise sağa yakın bir şekilde görev yaptı. Portekizli teknik adamın; Mert Müldür, Kostic ve Levent'in yokluğunda sol kanat bekindeki sürpriz tercihi Sebastian Szymanski oldu.

Manchester United maçında da benzer bir rolde oynayan Sebastian Szymanski, performansıyla beğeni topladı.

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