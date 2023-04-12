Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları!

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve takibine devam ediyor. Evindeki derbileri kaybeden ve artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, liderin puan kayıplarını bekleyecek. İşte Kanarya'nın şampiyonluk hesapları...

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları!
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12 Nisan 2023 13:51
Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları tekrar yapılmaya başlandı. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutları tekrar filizlendi.

Dünya Kupası arasına kadar muhteşem bir performans gösteren ancak ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef kalan 8 maçı da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek. Fenerbahçe kalan 8 maçı da kazanırsa Galatasaray'ın iki maçta daha takılmasını bekleyecek.

ONA RAĞMEN KOPMADI!

Sarı-lacivertliler'de Jesus, özellikle Dünya Kupası arası sonrası yaptığı yanlış oyuncu tercihleri ve taktiklerle tepki çekti. Fenerbahçe ona rağmen yarıştan kopmadı.

Portekizli hoca sadece yanlış oyuncu tercihleri değil yaptığı açıklamalarla da takımının modunu düşürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan haftalarda ezeli rakibi G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, Sivasspor ve Giresun'la da deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, Cimbom'a evinde 3-0 yenildiği için ikili averaj konusunda oldukça sıkıntılı.

 

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