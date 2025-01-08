Fenerbahçe'de Osayi-Samuel karar aşamasında

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de kalması için görüşmeler devam ediyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel karar aşamasında
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08 Ocak 2025 08:11
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de kalması için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertli yetkililer arada büyük bir maddi problem bulunmadığını ifade etti.

Osayi'nin kariyer tercihi yapması durumunda, yurtdışından gelen tekliflerin değerlendirilebileceği ve gitmesine izin verilebileceği vurgulandı. Bu durumda yeni bir sağ bek arayışı başlayacak.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR

30 Haziran tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel'in adı son günlerde Galatasaray ile de anılmaya başladı.

BU SEZON OSAYI-SAMUEL

27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 19 maçta 1 asist yaptı.

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