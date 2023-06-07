Fenerbahçe'de olağanüstü kongre zor

Fenerbahçe camiasında yaşanan sıkıntılar sürüyor. Başkan Ali Koç'un resmi siteden yaptığı açıklama da sarı-lacivertli camianın gündeminde önemli bir yer tuttu.
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fenerbahçe'de olağanüstü kongre talebi olsa da mevcut şartlarda bu ihtimal kolay gözükmüyor. Zira şu anda Başkan Ali Koç'un görev süresi 2024'te bitecek. Yani olağanüstü kongre olsa bile yeni gelecek bir başkan 1 sene sonra yeniden seçime gitmek zorunda.
Aynı zamanda sezon 11 Haziran'da bitecek, olağanüstü kongrenin de en erken 1 ay içinde yapılabileceği biliniyor. Bu sebeple 2023-24 sezon hazırlıkları dar bir takvime sıkışacak ve takım oluşturma planları çok zor olacak. Ali Koç şu anda normal yol haritasını sürdürmenin en doğru olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda 2023-24 sezonu futbol planlaması yapılıyor.
ALİ KOÇ VARKEN ADAY ZOR
Başkan Ali Koç, açıklamasında eğer bir aday çıkarsa olağanüstü kongreye gidebileceklerini vurgulamıştı. Fakat sarı-lacivertli camiada şu anda resmi olarak bir başkan adayı bulunmuyor. Zaten genel görüş olarak Ali Koç'un aday olacağı yerde kimsenin adaylığa sıcak bakmayacağı yönünde.
Öte yandan 2024'teki olağan kongrede eğer Fenerbahçe'yi taşıyacak güçlü ve güvenilir bir aday çıkarsa Ali Koç'un da aday olmayacağı fikri hakim.
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fenerbahçe'de olağanüstü kongre talebi olsa da mevcut şartlarda bu ihtimal kolay gözükmüyor. Zira şu anda Başkan Ali Koç'un görev süresi 2024'te bitecek. Yani olağanüstü kongre olsa bile yeni gelecek bir başkan 1 sene sonra yeniden seçime gitmek zorunda.
Aynı zamanda sezon 11 Haziran'da bitecek, olağanüstü kongrenin de en erken 1 ay içinde yapılabileceği biliniyor. Bu sebeple 2023-24 sezon hazırlıkları dar bir takvime sıkışacak ve takım oluşturma planları çok zor olacak. Ali Koç şu anda normal yol haritasını sürdürmenin en doğru olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda 2023-24 sezonu futbol planlaması yapılıyor.
ALİ KOÇ VARKEN ADAY ZOR
Başkan Ali Koç, açıklamasında eğer bir aday çıkarsa olağanüstü kongreye gidebileceklerini vurgulamıştı. Fakat sarı-lacivertli camiada şu anda resmi olarak bir başkan adayı bulunmuyor. Zaten genel görüş olarak Ali Koç'un aday olacağı yerde kimsenin adaylığa sıcak bakmayacağı yönünde.
Öte yandan 2024'teki olağan kongrede eğer Fenerbahçe'yi taşıyacak güçlü ve güvenilir bir aday çıkarsa Ali Koç'un da aday olmayacağı fikri hakim.