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Fenerbahçe'de Ndidi ısrarı

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Wilfred Ndidi'nin bonservisini düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

calendar 02 Ağustos 2025 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 11:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Ndidi ısrarı
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Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe'de, daha önce orta saha transferi için ismi geçen futbolculardan biri tekrar gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Leicester City'nin futbolcusu Wilfred Ndidi liste başında yer alıyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı yıldızın bonservisini düşürmek için adeta satranç oynuyor.

10 MİLYON EUROYA SERBEST

Faslı oyuncu Amrabat'ı göndererek orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de Leicester City'nin Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ndidi'nin sözleşmesinde İngiliz kulübü küme düştüğü için 10 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Kanarya, bu rakamı daha da aşağı çekmek için Ndidi'deki rakipleri Leverkusen, Dortmund, Everton ve Manchester United gibi kulüplerle satranç oynuyor. Sarı-lacivertliler, paraya ihtiyacı olan Leicester'ın 10 milyon Euro'dan indirim yapmasını bekliyor. İngiliz kulübü pes ettiği an harekete geçilecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.


 
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