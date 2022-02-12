Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık kabusu

Arsenal'de son 3 sezonda 102 gün sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'de sadece bir yılda 9 kez sakatlanıp 119 gün forma giyemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık kabusu
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12 Şubat 2022 10:53
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'nin geçen sezon devre arasında büyük umutlarla Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, hastalık ve sakatlıklardan dolayı kayıpları oynuyor. Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibindeki son üç sezonunda yaşadığı sakatlığı bir yılda geçti.

Kanarya'da 9 kez çeşitli bölgelerinden problemler nedeniyle 119 gündür formasına uzak kalan Mesut, Arsenal'deki son 3 sezonunda 7 defa sakatlandı ve 102 gün oynayamadı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana bir türlü süreklilik sıkıntısını aşamadı. 

KADROYA YİNE ALINMADI

Son olarak belinden rahatsızlanan yıldız futbolcu; bu sezon ayak bileğinde hasar, kasık (2) ve gribal enfeksiyon yaşayıp takımını yalnız bıraktı. Kanarya, Mesut'un yokluğunda çıktığı 8 maçta 14 puan kaybetti. Yıldız oyuncu, Giresunspor maçı kadrosunda da yer almadı. 

 

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