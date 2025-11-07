Fenerbahçe'de Jhon Duran kendine geliyor!

Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Jhon Duran, sakatlığın olumsuz etkilerini de üzerinden attı.
Takıma verdiği katkı ve gördüğü ilgiyle havaya giren Kolombiyalı, artık 11'e dönmek istediğini hocasına iletmişti.
Ancak Tedesco, 58 gün takımdan ayrı kalan oyuncuya yüklenmek istemiyor.
