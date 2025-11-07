07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Fenerbahçe'de Jhon Duran kendine geliyor!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golünü atan Jhon Duran, sakatlığın etkilerini geride bıraktı.

calendar 07 Kasım 2025 12:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Jhon Duran, sakatlığın olumsuz etkilerini de üzerinden attı.

Takıma verdiği katkı ve gördüğü ilgiyle havaya giren Kolombiyalı, artık 11'e dönmek istediğini hocasına iletmişti.

Ancak Tedesco, 58 gün takımdan ayrı kalan oyuncuya yüklenmek istemiyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
