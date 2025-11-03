03 Kasım
Fenerbahçe'de Jhon Duran fırtınası!

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlıklarıyla gündemde yer alan Jhon Duran, Dolmabahçe'deki derbide müthiş bir golle Beşiktaş'ı yıkan isim oldu.

calendar 03 Kasım 2025 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jhon Duran fırtınası!






Fenerbahçe'de Jhon Duran fırtınası esti. Sezon başından bu yana sakatlıklarıyla gündemde yer alan Duran, Dolmabahçe'deki derbide müthiş bir golle Beşiktaş'ı yıkan isim oldu.

Kolombiyalı forvet sarı-lacivertli forma altında ligdeki ilk sevincini de yaşadı. Daha öne yalnızca Avrupa'da Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında ağları havalandıran 21 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de de golle tanışmayı başardı ve Fenerbahçe taraftarlarını sevince boğdu.

İLK DERBİSİNDE AFFETMEDİ


Son yarım saatte oyuna dahil olan Duran aynı zamanda ilk derbisine de çıktı. Başarılı yıldız, sahanın iyi isimlerinden Emirhan Topçu'nun ayağından kaptığı top ve son vuruşuyla adeta unutulmaz bir gole imza attı.

Golün ardından da müthiş bir sevinç yaşayan genç yıldız, sarı kart gördü. Duran maçın bitiş düdüğüyle beraber de taraftarlarının yanına giderek 3 puanı kutladı. Domenico Tedesco da genç öğrencisini tebrik etti.

ÇOK GÜZEL BİR GOL ATTIM

Jhon Duran, galibiyetin ardından konuştu. Duran, "Önce topu kaybettim. Sonra geri kazandım. Çok güzel bir gol attım.

Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Ben de çalışmayı sürdürüyorum" yorumunu yaptı.

DURAN DİKKAT ÇEKTİ

Jhon Duran oyuna girdikten sonra istatistikleriyle ön plana çıktı. Son yarım saatte attığı gol dahil 3 şut çeken Duran, Talisca ile beraber en verimli isim olmayı başardı. Kolombiyalı forvet ayrıca rakip ceza sahasında 4 kez topla buluştu ve yıldızlaştı. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
