Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı

Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci için sözleşme uzatma kararı alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı
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28 Ağustos 2024 09:25
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 09:28
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor.

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Fenerbahçe'nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek İrfan Can Kahveci ile transfer döneminin bitmesiyle sözlemesini uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncunun da şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

RAKAMLARI

Geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asiste imza atan kanat oyuncusu bu sezon ise genellikle sonradan oyuna girdiği 6 maçta 1 gol attı. İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. 

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