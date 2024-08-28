Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oluyor.
YENİ SÖZLEŞME KARARI
Fenerbahçe'nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek İrfan Can Kahveci ile transfer döneminin bitmesiyle sözlemesini uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncunun da şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
RAKAMLARI
Geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asiste imza atan kanat oyuncusu bu sezon ise genellikle sonradan oyuna girdiği 6 maçta 1 gol attı. İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
YENİ SÖZLEŞME KARARI
Fenerbahçe'nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek İrfan Can Kahveci ile transfer döneminin bitmesiyle sözlemesini uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncunun da şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
RAKAMLARI
Geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asiste imza atan kanat oyuncusu bu sezon ise genellikle sonradan oyuna girdiği 6 maçta 1 gol attı. İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.